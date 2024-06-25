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Yellen konut piyasasına yönelik yeni adımları duyurdu

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek konut maliyetlerinin ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini vurgulayarak gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını bildirdi.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 08:29

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 08:30

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Minneapolis şehrinde yaptığı açıklamada, konut arzını artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik yeni finansman kaynaklarını duyurdu.

Uzun zamandır çok önemli konut arz açığıyla karşı karşıya olduklarına dikkati çeken Yellen, bunun uygun maliyet sorununa yol açtığını dile getirdi.

Yellen, ülke genelinde maliyetleri düşürmek için konut arzını artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalara değinerek, ABD Kongresi, eyaletler ve yerel yönetimleri daha fazla harekete geçmeye çağırdı.

"KONUT MALİYETLERİ GELİRDEN DAHA HIZLI ARTTI"

Küresel mali krize rağmen 2000'den 2019'a kadar, konut fiyatlarının iki katına çıktığını ve ortalama gelirlerden daha hızlı arttığını söyleyen Yellen, yüksek konut maliyetlerinin, ülke genelindeki Amerikalıların geniş kesimini etkilediğini vurguladı.

Yellen, gelecek üç yılda uygun fiyatlı konut finansmanını desteklemek için ek 100 milyon dolarlık program oluşturulacağını belirterek, yeni programın öncelikle ülkede uygun fiyatlı konut arzını artırmaya odaklanacağını anlattı.

Bakan Yellen ayrıca, federal konut kredisi bankalarına konut programlarına yönelik harcamalarını artırmaları yönünde çağrıda bulundu.

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