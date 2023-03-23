ABD Hazine Bakanı Janet Yellen yaptığı açıklamada, Kongre'nin FDIC'nin mevduat garanti limitini yükseltmeyi tartışabileceğini belirten Yellen, ABD'de tüm mevduatlara sigorta sağlanması için Kongre onayı gerekip gerekmediğine yönelik soruya, böle bir adımı düşünmediğini, bankacılık risklerini vaka bazında gözden geçirmekte olduklarını vurguladı.

Yellen, "Mevduatların tamamına garanti vermek konusunda herhangi bir tartışma veya değerlendirme yapmadım" diye konuştu.

Yasaların bir bankanın batması ve bunun sistemsel risk yarattığının değerlendirilmesi halinde FDIC'nin sistemsel risk istisnasını kullanarak tüm mevduatları korumaya alma izni bulunduğunu belirten Yellen, bu istisnanın sistemsel açıdan önemli oarak değerlendirildiğinde sadece büyük ve orta ölçekli bankalar için değil küçük bankaar için de kullanılabileceğini ifade etti.