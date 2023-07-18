Yellen işgücü piyasasının soğuduğunu ve bunun da enflasyondaki yavaşlamada önemli rol oynadığını belirtti. Yellen "Bazı firmaların işe alım taleplerindeki yoğunluk azaldı. İstihdam piyasası önemli bir sıkıntıya neden olmadan soğuyor" dedi.

Yellen bunun yanı sıra barınma maliyetleri ve araç fiyatlarının da maliyet baskılarını azaltacağını dile getirdi.

Yellen daha önceki açıklamalarında pandeminin tetiklediği yüksek enflasyonun geçici olduğuna yönelik açıklamalar yapmış, daha sonra bu tahmininin 'yanlış' olduğuna yönelik mesajlar vermişti. ABD'de geçen hafta açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamı yıllık yüzde 3'e geriledi ve Mart 2021'den beri en düşük seviyeye indi. Enflasyon geçen Haziran'da yüzde 9'un üzerine çıkmıştı.

Sadece bir ayın rakamına bakmamak ve temkinli olmak gerektiğini belirten Yellen bazı diğer olumlu gelişmelere de dikkat çekerek "Konut sektörünün enflasyona katkısı azaldı, fiyatlar daha da aşağı gelecek. Bu, çekirdek enflasyon açısından önemli" dedi. Yellen 2. el araç fiyatlarındaki yavaşlamaya da değindi ve "çekirdek enflasyondaki yavaşlamada katkısı oldu. Stoklar artıyor, sektördeki tedarik zinciri sorunları çözülüyor, buradan daha fazla katkı gelebilir" diye konuştu.

Enflasyonda son dönemde görülen yavaşlamayla beraber bazı kurumlar resesyon tahminlerini revize etti. Yellen'ın dün ülkede resesyon beklemediğini belirtmesinin ardından Goldman Sachs gelecek yıl için ABD'de resesyon olasılığına yönelik beklentisini yüzde 25'ten yüzde 20'ye çekti. JPMorgan'dan Marko Kolanovic de yumuşak inişin artık daha yüksek ihtimal olduğunu belirtti.

ABD'de istihdam piyasası, gelecek yılki seçimler açısından Joe Biden hükümeti için önem teşkil ediyor. Yellen işsizlik oranında artış olmadan enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşabileceğini belirtmişti. İstihdam piyasası şimdiye kadar agresif faiz artışlarına rağmen güçlü kalmaya devam etti. Haziran'da işsizlik oranı yüzde 3,6 ile 50 yılın en düşük seviyesine yakın kaldı. Yellen "teknoloji gibi bazı sektörlerin dışında şirketlerin aktif olarak işten çıkarmaya gitmediğini görüyoruz." ifadesini kullandı.