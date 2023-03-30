Çin'in küresel bazı aktivitelerinin, özellikle kalkınmakta olan ülkelere kredilerinin endişe yarattığını ifade eden ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Çin'in küresel bası aktivitelerinden, kalkınmakta olan ülkeleri borç tuzağına sokan ve ekonomik kalkınma sağlamayan faaliyetlerinden çok endişeliyim" dedi.

Çin, 2008-2021 döneminde 22 kalkınmakta olan ülkeye 240 milyar dolar harcadı. Bu paranın yüzde 80'i 2016-2021 döneminde harcandı.

"DÜNYA BANKASI'NIN SERMAYE ARTIRMASI TALEBİMİZ YOK"

Yellen, ayrıca Dünya Bankası'nın bir sermaye artırımına gitmesi taleplerinin olmadığını da söyledi.

Temsilciler Meclisi Tahsisatlar Komitesi'ne bağlı Dış Operasyonlar ve İlişkili Programlar Komitesi'nde konuşan Yellen, "Biz şu anda bir sermaye artırımı talep etmiyoruz" dedi.

Yellen, Dünya Bankası'nın kredileri mevcut kaynaklarını esneterek ve bilanço konusunda inovatif tedbirler uygulayarak büyütebileceğini vurguladı.