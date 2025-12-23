Yen toparlanmaya başladı

CANLI BORSA
Japonya Maliye Bakanı'nın döviz piyasasındaki hareketlere karşı güçlü adımlar atabileceklerini belirtmesinin ardından yen değer kazandı.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, faiz artışlarına rağmen yenin zayıflaması sonrası spekülatörlere şimdiye kadarki en net uyarısını yaptı.

Katayama, geçtiğimiz cuma günkü sert değer kaybına işaret ederek, "Bu hareketler temel ekonomik göstergelerle uyumlu değil, spekülatif nitelikteydi. Bu tür dalgalanmalara karşı, Japonya ve ABD maliye bakanlarının yaptığı ortak açıklamada da belirtildiği gibi, cesur adımlar atacağımızı açıkça ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

Katayama'nın ortak açıklamaya vurgu yapması, Japonya'nın gerektiğinde Washington'la yeni bir mutabakata gerek kalmadan doğrudan müdahale edebileceği şeklinde değerlendirildi. Daha önce Japonya'dan Katsunobu Kato ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent para politikaları konusunda bir anlaşma imzalamıştı. Bu metin, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında belirlendiğini kabul ederken, aşırı dalgalanma gibi durumlarda müdahale seçeneğini de açık bırakıyor.

Katayama, "Bu anlaşma elimizi güçlendiriyor" diyerek olası bir müdahale sinyali verdi. Bu açıklamaların ardından yen güç kazandı. Katayama ayrıca Başbakan Sanae Takaichi liderliğinde ekonomide büyüme hedefinin ön planda olduğunu, bu yüzden kısa vadede bütçe dengesinde bozulma riskinin göze alınabileceğini belirtti.

Açıklamalar, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faizleri 30 yılın zirvesine çıkarmasına rağmen yenin zayıflamasıyla birlikte geldi. BOJ Başkanı Kazuo Ueda'nın faiz artışına ilişkin beklentileri yeterince desteklemeyen açıklamaları da yenin değer kaybında etkili oldu.

Japonya, geçtiğimiz yıl yenin değerini savunmak için 100 milyar dolara yakın müdahalede bulunmuştu. 2025 yılı itibarıyla yen, dolar karşısında G-10 para birimleri arasında en kötü performansı gösteren para birimi konumunda bulunuyor.

BİST En Aktif Hisseler