Yeni Zelanda bütçe fazlasına dönmeyi öngörüyor

Yeni Zelanda hükümeti, 2027-2028 yılına kadar bütçe fazlasına dönüş öngörüyor; Ancak ekonominin uzun süreli bir durgunluktan muzdarip olması nedeniyle, bu arada giderek zorlaşan bir ekonomik ortam konusunda uyarıyor.

Hükümet, bütçe açığının yakın vadede büyüyerek 2024-2025'te 13,4 milyar Yeni Zelanda doları (8,2 milyar ABD doları) açığa ulaşmasını, ancak daha sonra daralmasını ve 2027-2028'de 1,5 milyar Yeni Zelanda doları fazlaya dönmesini bekleniyor.

Ekonominin uzun bir gerileme sürecinden geçmesi ve işsizliğin artması nedeniyle bütçede GSYH büyümesine ilişkin görünüm aşağı yönlü revize edildi.

FAİZ ORANLARI KONUSUNDA UYARI VERİLDİ

Yavaş ekonomik performansa rağmen, Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) geçtiğimiz günlerde enflasyonun nihayet kontrol altına alınması için faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bütçede açıklanan rakamlara göre, son beş çeyreğin biri hariç tamamında daralan ekonominin 30 Haziran'a kadar yılda %0,2 daralacağı tahmin edildi.

Hükümet, yine de vergi kesintilerinin etkisi ve turizmdeki toparlanmanın morali yeniden sağlamasıyla birlikte bir miktar toparlanmanın beklendiğini belirtti.

Enflasyonun ise bu yılın sonuna kadar RBNZ'nin %1-3 hedef aralığına geri dönmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi için yol açması bekleniyor.