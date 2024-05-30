CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Yeni Zelanda bütçe fazlasına dönmeyi öngörüyor

Yeni Zelanda bütçe fazlasına dönmeyi öngörüyor

Yeni Zelanda hükümeti, 2027 yılında bütçe fazlasına dönmeyi öngördüğünü açıkladı.

Oluşturma Tarihi 30 Mayıs 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 30 Mayıs 2024 08:47

Yeni Zelanda hükümeti, 2027-2028 yılına kadar bütçe fazlasına dönüş öngörüyor; Ancak ekonominin uzun süreli bir durgunluktan muzdarip olması nedeniyle, bu arada giderek zorlaşan bir ekonomik ortam konusunda uyarıyor.

Hükümet, bütçe açığının yakın vadede büyüyerek 2024-2025'te 13,4 milyar Yeni Zelanda doları (8,2 milyar ABD doları) açığa ulaşmasını, ancak daha sonra daralmasını ve 2027-2028'de 1,5 milyar Yeni Zelanda doları fazlaya dönmesini bekleniyor.

Ekonominin uzun bir gerileme sürecinden geçmesi ve işsizliğin artması nedeniyle bütçede GSYH büyümesine ilişkin görünüm aşağı yönlü revize edildi.

FAİZ ORANLARI KONUSUNDA UYARI VERİLDİ

Yavaş ekonomik performansa rağmen, Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) geçtiğimiz günlerde enflasyonun nihayet kontrol altına alınması için faiz oranlarının daha da yükseltilmesi gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bütçede açıklanan rakamlara göre, son beş çeyreğin biri hariç tamamında daralan ekonominin 30 Haziran'a kadar yılda %0,2 daralacağı tahmin edildi.

Hükümet, yine de vergi kesintilerinin etkisi ve turizmdeki toparlanmanın morali yeniden sağlamasıyla birlikte bir miktar toparlanmanın beklendiğini belirtti.

Enflasyonun ise bu yılın sonuna kadar RBNZ'nin %1-3 hedef aralığına geri dönmesi ve faiz oranlarının düşürülmesi için yol açması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı BOJ: Politika değişiklikleri dikkatli bir şekilde yapılmalı 29 Mayıs 2024 08:50
Çin’in gümüş ithalatının artması bekleniyor Çin'in gümüş ithalatının artması bekleniyor 29 Mayıs 2024 08:44
Nasdaq tarihi zirveyi gördü Nasdaq tarihi zirveyi gördü 29 Mayıs 2024 08:40
Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler Goldman Sachs: Fed üyelerinin çoğu faiz indirimini destekler 29 Mayıs 2024 08:34
Altının gramı 2 bin 440 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 440 liradan işlem görüyor 29 Mayıs 2024 10:46
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 29 Mayıs 2024 13:14
ABD’de konut fiyatları martta yükseldi ABD'de konut fiyatları martta yükseldi 28 Mayıs 2024 16:51
AB ve Avustralya’dan işbirliği AB ve Avustralya'dan işbirliği 28 Mayıs 2024 15:06
UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti UBS, S&P 500 için yıl sonu hedefini yükseltti 28 Mayıs 2024 14:37
G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı G20 ülkelerinin ihracatı toparlandı 28 Mayıs 2024 14:35
Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok Fed üyesi: Faiz indirimi için acele etmeye gerek yok 28 Mayıs 2024 12:51
Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentileri geriledi Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentileri geriledi 28 Mayıs 2024 12:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
961,81
%-3,819
BORSA
1.056,83
%5,6834
BORSA
2.287,69
%128,7692
BORSA
BİST En Aktif Hisseler