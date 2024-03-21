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Yeni Zelanda ekonomisi beklenmedik şekilde daraldı

Yeni Zelanda ekonomisi nüfus artışına rağmen beklenmedik şekilde daraldı.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 08:45

Yeni Zelanda'nın tarıma dayalı zengin ekonomisi, yüksek faiz oranlarının faaliyetleri sekteye uğratmaya devam etmesi nedeniyle, nüfus artışına rağmen 2023'ün son çeyrek döneminde teknik resesyona girdi.

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu(StatsNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının dördüncü çeyrek döneminde GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Piyasaların beklentisi yüzde 0,1 artış yaşanacağı yönündeydi. Ülke ekonomisi yılın üçüncü çeyrek döneminde de yüzde 0,3 daralmıştı.

Ekonomistler, daralmanın yüzde 3'lük nüfus artışına ve geçen yıl artan hükümet harcamalarına rağmen gerçekleştiğine dikkat çektiler.

Verilere göre, Ülkede kişi başına düşen milli gelir yüzde 0,7 azaldı.

Büyümedeki yaşanan zayıflık büyük ölçüde Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) beklentileriyle uyumlu; Banka, enflasyonu dizginlemek için yıllarca süren agresif faiz artırımlarının ardından yakın zamanda bekleme yönünde duruşuna geçti.

ANZ baş ekonomisti Sharon Zollner, "Dikkate alınması gereken çok sayıda hareketli parça olsa da, RBNZ enflasyonu dizginlemek için yeterli çabayı gösterdiğinden emin olana kadar parasal koşulların talep üzerindeki baskıyı sürdürmesi bekleniyor." dedi.

Üçüncü çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,3 daraldı. Piyasa beklentisi yüzde 0,1 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede bugün açıklanan Şubat ayına ilişkin kredi kartı harcamaları ise yeni yılda bir miktar canlanmaya işaret ediyor. Kredi kartı harcamaları geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

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