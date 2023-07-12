Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), Ekim 2021'den bu yana yaptığı faiz artışlarına ara vererek gösterge faiz oranını yüzde 5,5'te tuttu. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Banka, faiz oranını 2021 yılı Ekim ayından sonra üst üste 12 toplantıda toplam 525 baz puan artırmıştı.

RBNZ, mevcut faiz oranları seviyesinin "öngörüldüğü ve gerektiği gibi harcamaları ve enflasyon baskısını kısıtladığını" söyledi.

Bununla birlikte merkez bankası, tüketici enflasyonunun yüzde 1-3'lük hedef aralığına geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarının "öngörülebilir gelecekte kısıtlayıcı bir seviyede kalması" gerektiğini söyledi.