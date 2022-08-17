Yeni Zelanda, art arda dördüncü kez faiz oranlarını artırdı.

Banka politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3 seviyesine çıkardı.

Banka, önümüzdeki döneme ilişkin tahminlerini de açıkladı. Buna göre banka yıl sonunda politika faizini yüzde 3,69 seviyesinde öngörürken, 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 4,1 ile zirveye çıkacağını belirtti.

Son artış kararı ile ülkede son 10 aydaki sıkılaşma döngüsü 2,75 puana yükseldi. Bu döngü ülkedeki 30 yılın en agresif sıkılaşma süreci olarak kaydedildi.

Ülkede son açıklanan veriler enflasyonun yüzde 7,3 ile 32 yılın zirvesine çıktığını göstermişti. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 5,8 seviyesinde.