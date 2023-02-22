RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,75'ye yükseltti. Piyasaların beklenti de faizde açıklanan oranda artış yapılacağı yönündeydi.

Böylece faiz oranı 2021 yılı Ekim ayındaki rekor düşük seviye olan yüzde 0,25'den bu yana 450 baz puan artırılmış oldu.

RBNZ, faiz oranını artırmanın enflasyonun geri dönüşüne yardımcı olacağına işaret etti. Açıklamada, "Komite, enflasyonu yıllık yüzde 1-3 hedef aralığına geri getirmek için harcamalarda yeterli kısıtlama olduğundan emin olmak için, Kasım Bildirisinde belirtildiği gibi parasal koşulların daha da sıkılaştırılması gerektiğine karar verdi." denildi.

Komite, para politikası hedefine ulaşma kararlılığının sürdüğünü belirtti.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları yüzde 7,2 seviyesinde bulunuyor.