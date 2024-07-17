Yeni Zelanda'da enflasyon beklentilerin altında kaldı

Yeni Zelanda İstatistik Ofisi (Stats NZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre %0,4, geçen yılın aynı dönemine göre ise %3,3 arttı. Analistlerin beklentisi dönemsel %0,6, yıllık %3,5 olacağı yönündeydi.

Yıllık artış hızı, Yeni Zelanda ekonomisinin pandemi sonrası çöküşten çıkmaya çabaladığı bir dönemde, son zamanlarda daha güvercin bir tavır sergileyen Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın (RBNZ) beklediği %3,6'lık öngörüsünün altında kaldı.

Kanada ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmesiyle Yeni Zelanda, kendi para birimi ve ihracatçılarının rekabet gücü açısından bu yönde hareket etmemesi halinde geride kalma riskiyle karşı karşıya kalacak.

RBNZ'nin politika faiz oranına ilişkin mevcut tahmin grafiği, Ağustos 2025'ten önce bir indirimin muhtemel olmadığını gösteriyor.

RBNZ, bu ay faiz oranını %5,50'de sabit tutarken dilini gözle görülür şekilde değiştirdi ve bazı ekonomistlerin Kasım ayında veya muhtemelen daha erken bir faiz indirimine yönelik beklentilerini güçlendirmelerine yol açtı. RBNZ artık faiz oranlarının uzun bir süre kısıtlayıcı kalması gerektiğini söylemiyor ve manşet enflasyonun bu yılın ikinci yarısında %1-3 hedef aralığına dönmesini bekliyor.

RBNZ'nin önümüzdeki ilk toplantısı 14 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Nomura analistleri, Yeni Zelanda'nın ikinci çeyrekte beklenenden düşük enflasyonunun Ağustos ayında faiz indirimine giden yolu açtığını söylüyor. Andrew Ticehurst ve David Seif tarafından yazılan notta, "Ekim ayındaki üçüncü çeyrek TÜFE açıklandığında, RBNZ'nin daha önce tahmin ettiğinden bir çeyrek daha erken olan manşet enflasyonunu %1-3 bandına geri döndürme yolundayız." dediler. Nomura, Ağustos ve Ekim aylarında 25'er baz puanlık bir indirim öngörüyor.

RBC Capital Markets, analistleri de Ağustos ayında indirimlerin başlamasını bekliyor. RBC, daha önce Ekim ayında faiz indirimlerinin başlayacağını öngörüyordu; Artık son çeyrekte 50 baz puan ve 2025 ilk çeyrekte 25 baz puan indirim tahmin ediyor.