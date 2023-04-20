Yeni Zelanda İstatistik Kurumu(StatsNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları 2023 yılının ilk çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi bir önceki dönemde yüzde 7,2 olan oranın yüzde 7,1'e ineceği yönündeydi.

Enflasyon dönemsel bazda da beklentilerin altında kaldı ve yüzde 1,2 olarak açıklandı. Analistler önceki dönem yüzde 1,4 olan enflasyonun, bu dönem yüzde 1,7 yukarı geleceği tahmininde bulundular.

Yeni Zelanda Merkez Bankası(RBNZ), ilk çeyrek için yüzde 1,8 artış tahmininde bulunmuştu.

Veriler, RBNZ'nin bir faiz artışı daha yaparak, sıkılaştırma sürecine son vereceği yönündeki beklentileri destekliyor.

Westpac Kıdemli Ekonomisti Satish Ranchod, "Enflasyon hala yüksek ve RBNZ'nin hedef aralığının oldukça dışında. Ancak enflasyon zirve yapmış görünüyor ve Mayıs'ın son faiz artırımı olma olasılığı giderek artıyor." dedi.

RBNZ'nin önümüzdeki ilk toplantısı 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

RBNZ'nin düzenlediği ankette bir yıllık enflasyon beklentisi yüzde 5,11, 2 yıllık enflasyon beklentisi yüzde 3,30 seviyesine kadar indi.

Ülkede gıda fiyatları ilk çeyrekte dönemsel yüzde 3,7, yıllık yüzde 11 arttı. Bu artış önemli ölçüde Ocak ayında yaşanan Gabriella kasırgasının etkisinden kaynaklanıyor.