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Yeni Zelanda'da enflasyon son iki yılın en düşük seviyesine indi

Yeni Zelanda'da tüketici enflasyonu üçüncü çeyrekte iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:18

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:18

Yeni Zelanda'da enflasyon geriledi. Enflasyonda yaşanan bu gerilene, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın(RBNZ) Kasım ayında politika faiz oranını daha da artıracağı beklentilerini azalttı ve Yeni Zelanda dolarında düşüşe yol açtı.

Yeni Zelanda İstatistik Kurumu(StatsNZ) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyatları üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı. İkinci çeyrekte yüzde 6,0 artan tüketici fiyatlarında piyasa beklentisi yüzde 5,9 seviyesinde bulunuyordu.

Ancak açıklanan enflasyon RBNZ'nin yüzde 1-3 hedef aralığının hala çok üzerinde bulunuyor. Buna rağmen, enflasyonist baskıların azalmasıyla birlikte RBNZ'nin ilk toplantıda faiz artıracağı yönündeki görüşlerde değişiklik oldu.

Verilerin ardından Yeni Zelanda doları yüzde 0,4 düşüşle 0,5905 dolara geriledi.

Tüketici fiyatlarında bir önceki döneme göre ise artış piyasa beklentisi olan yüzde 2,0'ın altında, yüzde 1,8 olarak gerçekleşti.

Enflasyondaki hızlı artışın ardından RBNZ faizi, Ekim 2021'deki rekor düşük seviye olan yüzde 0,25'ten yüzde 5,50'ye kadar çıkardı.

RBNZ son toplantısından sonra yaptığı değerlendirmede, faiz artışlarının enflasyonun düşürülmesi üzerinde istenen etkiyi yarattığını, ancak hedef aralığa dönmesini sağlamak için oranın bir süre bu kısıtlayıcı seviyede kalması gerekeceğini açıkladı.

RBNZ'nin önümüzdeki ilk toplantısı 29 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

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