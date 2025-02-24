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Yeni Zelanda'da kredi kartı harcamaları arttı

Yeni Zelanda'da hanehalklarının harcama davranışlarını en iyi yansıtan göstergelerden biri olan kredi kartı ile yapılan harcamalar yeni yıla artışla başladı.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2025 09:08

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artışla 4,6 milyar dolara yükseldi. Bir önceki ay harcamalarda %1,3 düşüş yaşanmıştı.

Harcamalarda bir önceki aya göre de %1,3 artış kaydedildi. Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında %34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık %1,4 artışla 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

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