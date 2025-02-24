Yeni Zelanda'da kredi kartı harcamaları arttı

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %1,3 artışla 4,6 milyar dolara yükseldi. Bir önceki ay harcamalarda %1,3 düşüş yaşanmıştı.

Harcamalarda bir önceki aya göre de %1,3 artış kaydedildi. Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında %34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık %1,4 artışla 3,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.