Yeni Zelanda'da kredi kartıyla harcamalarda düşüş hızlandı

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,8 geriledi. Bir önceki ay düşüş %3,1 seviyesindeydi.

Harcamalarda bir önceki aya göre ise %0,4 düşüş yaşandı.

Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında %34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık %0,3 geriledi.