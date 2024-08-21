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Yeni Zelanda'da kredi kartıyla harcamalarda düşüş hızlandı

Yeni Zelanda'da hanehalklarının harcama davranışlarını en iyi yansıtan göstergelerden biri olan kredi kartları ile yapılan harcamalarda düşüş hızlandı.

Oluşturma Tarihi 21 Ağustos 2024 08:47

Son Güncelleme Tarihi 21 Ağustos 2024 08:47

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kredi kartı harcamaları Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %3,8 geriledi. Bir önceki ay düşüş %3,1 seviyesindeydi.

Harcamalarda bir önceki aya göre ise %0,4 düşüş yaşandı.

Kredi kartı harcamalarında artış hızı enflasyonun hızla yükselmeye başladığı dönemlere denk gelen 2022 yılının Ekim ayında %34,1 ile rekor kırmıştı.

Yurt içi kredi kartı harcamaları aylık %0,3 geriledi.

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