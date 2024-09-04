Yeni Zelanda'da ürün fiyatları yükseldi

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ) tarafından açıklanan ANZ ürün fiyatları endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre %2,1 arttı. Böylece Şubat ayında görülen %3,5 artışın ardından en hızlı yukarı hareket kaydedildi.

Açıklamada, "Orta Doğu'daki devam eden gerginlikler nedeniyle gemiler Süveyş Kanalı'ndan kaçınmaya devam ettikçe ve Singapur Limanı'nda tıkanıklık meydana geldikçe küresel nakliye fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor." denildi.

Yeni Zelanda'nın ihracatının çoğunun Asya'ya gittiği, bunun da Orta Doğu'daki sorunlara doğrudan maruz kalınmasının sınırlı olduğu anlamına geldiği belirtilen açıklamada, "Ancak gemileri Singapur'a sokma ve boşaltmadaki gecikmelerden doğrudan etkileniyoruz. Kesintilerin birleşik etkisi, Yeni Zelanda'ya hizmet verebilecek daha az gemi olduğu ve ihracatçıların artık ürünü pazara sunmak için artan maliyetler bildirmeye başladığı anlamına geliyor." şeklinde görüş belirtildi.

Ürün fiyatları yıllık bazda %14,0 arttı. Bu oran son 2,5 yılın en yüksek artış hızına işaret ediyor.

Yeni Zelanda doları bazında ise ürün fiyatlarında aylık %1,5, yıllık %12,5 artış kaydedildi.