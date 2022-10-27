Ekonomik büyümede yavaşlamanın tüketici talebi üzerinde baskı yarattığını ortaya koyan verilere göre Çin'de üçüncü çeyrekte akıllı telefon satışları geçen yılın aynı dönemindeki 78,9 milyondan 70 milyona indi.

SATIŞLARINI ARTIRAN TEK MARKA APPLE

Apple satışlarını artıran tek marka oldu. Satışları yüzde 36 artarak 11,3 milyon adet seviyesinde gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte 14,1 milyon adetlik satış gerçekleştiren Vivo, yüzde 20 pazar payı elde etti.

PAZARIN EN BÜYÜK 3 ŞİRKETİ VİVO

Pazarın en büyük 3 şirketi Vivo, OPPO ve Honor'ın satışları sırasıyla yüzde 23, yüzde 27 ve yüzde 16 azaldı. Apple yüzde 13 pazar payı elde etti. x

Xiomi'nin satışları da yüzde 17 azaldı.