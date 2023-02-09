Ping An Securities baş ekonomisti Zhong Zhengsheng, Çin Merkez Bankası'nin gelecek çeyrekte para politikasını gevşetme konusunda daha az sınırlama, engel ile karşılaşabileceğini söyledi.

Önümüzdeki aylarda yeni bir COVID dalgasının yaşanması riskinin azaldığını ve Fed'in faiz artırım politikasına bitirmesinin beklendiğine işaret eden Zhong, Çin MB'nin faiz indirmek için daha fazla alanı olabileceğini vurguladı.

Zhong, "İkinci çeyrek, eğer bir COVID dalgası söz konusu olmaz ve ekonomi için şok ortaya çıkmaz ise, orta vadeli kredi kolaylığı (MLF) faizinde indirim için bir pencere olur" diye konuştu.

Bununla birlikte Zhong, hali hazırda yüzde 2,75 olan MLF için daha fazla gevşeme alanının hali hazırda dar olduğunu da vurguladı.

Zhong, Çin MB'nin mevduat faizlerinde reform planlarını ilerletmeye yönelebileceğini, bunun bankaların maliyetlerini azaltabileceğini ve kredi ana faiz oranlarının düşmesine yardım edebileceğini de ifade etti.