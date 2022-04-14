Piyasalarda günün en önemli maddesi Merkez Bankası faiz kararı. Öte yandan altın fiyatları ABD`de açıklanan 41 yılın rekoru olarak kayıtlara geçen enflasyon rakamları sonrası yukarı yönlü seyir izliyor. Ukrayna`da çatışmaların şiddetleneceği beklentileri altın fiyatları için destek olan bir diğer etmen olarak dikkat çekiyor. Yurt içinde Kapalıçarşı`da yatırımcılar, `Altın fiyatları ne olacak` sorusuna yanıt ararken, gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını gün içinde sık sık takip ediliyor.

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