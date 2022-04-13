Altın fiyatları YÜKSELİYOR! Altın gram fiyatı ne kadar oldu? Gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını 13 Nisan 2022 kaç TL

Gram altın fiyatları, dolar kuru tarafındaki istikrar ile beraber ons altın tarafından esen rüzgarla yön buluyor. Ons altın fiyatları için ise, `Enflasyondan korunma aracı` algısı ile hareket eden yatırımcı nedeniyle özellikle ABD`den gelen kritik veriler sonrası yukarı yönlü seyir izlendi. Yurt içinde gram altın ve çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı`da kuyumcularda en gün içerisinde sık sık takip ediliyor.

Altın yatırımcıları, "Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar altın bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL" sorularına yanıt arıyor.

İŞTE KAPALIÇARŞI`DAN SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI...