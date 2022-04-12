Benzin fiyatı ve motorin fiyatları 12 Nisan 2022 Bugün Mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu, dün gece indirim geldi mi?

Gündemden düşmeyen konular arasında benzin fiyatı zam ve indirim haberleri yer alıyor. Brent petrolden etkilenen benzin ve motorin fiyatları inişli çıkışlı bir grafikte seyrediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte 134 dolara kadar çıkan brent petrol diplomatik görüşmeler ardından 98 dolara kadar gerileyip adeta çakıldı. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerine neden olan varil fiyatı motorinde kendini gösterdi ve mazot fiyatları 1,04 TL indirim aldı. Peki, 12 Nisan 2022 Bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? Benzin fiyatlarına indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? İşte akaryakıtta son durum…