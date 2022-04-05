Borsa İstanbul hız kesmiyor: Günün ilk yarısında yükselişini sürdürdü

EN FAZLA KAZANDIRAN ULAŞTIRMA OLDU

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 1,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,54 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.