Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Merkez Bankası toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Faiz toplantısı sonrası faiz kararı açıklanacak.
Nisan 2022 Merkez Bankası faiz kararı bugün belli oluyor. Merkez Bankası toplantısı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek. Faiz toplantısı sonrası faiz kararı açıklanacak.
Merkez Bankası toplantısı sonrası 14 Nisan bugün saat 14:00`de faiz kararı duyurulacak. Bununla beraber ekonomistler faiz karar metninin önemine dikkat çekerek, Merkez Bankası`nın sözlü yönlendirme ile piyasalara yön vereceğine işaret etti.
Ekonomistler, Nisan 2022 toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararı için bir değişiklik beklemiyor. Merkez Bankası 2022 yılının ilk 3 faiz toplantısında politika faizini yüzde 14`te sabit tuttu.
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