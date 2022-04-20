Milyonların en çok merak ettiği geleceğin meslekleri tek tek sıralandı! Bu meslekler adeta para basacak: İşte en yüksek maaşlı meslekler

Koronavirüs sürecinde artık normalleşme hız kazanırken iş hayatında da özellikle `Evden çalışma` gibi uygulamalar yaygınlaştı. Covid-19 döneminde dünyada birçok kişi işsiz kalırken, meslek seçiminin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yaz aylarınının yaklaşmasıyla birlikte öğrencilerin yeni meslek seçimi konusunda araştırmalar arttı. İşgücü İstatistikleri Bürosu`ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, dünyada 2028 yılına kadar sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak öne çıkabilecek 30 meslek grubu belli oldu.