SGK’dan 'Emekli olabilir' yazısı alana büyük fırsat! Birçok EYT'li bu detayları bilmiyor: Kolay emeklilik yolunu açıyor

*Yılı tamam ama primi eksik olanlar ne yapacak?

EYT yasasından yararlanabilmek için yıl ile birlikte primin de tamam olması gerektiğini söylemiştik. Bu yüzden eksik primi olanların bunu tamamlaması gerekecek. Bunun için erkeklerde askerlik, kadınlarda doğum borçlanması imkanları bulunuyor.