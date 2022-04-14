103 BİN İŞ İLANI VAR

Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı. Kurumda halen ise 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.