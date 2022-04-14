Son dakika haberi...İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.
Son dakika haberi...İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya devam ediyor.
2022 YILININ İLK 3 AYINDA 325 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ
İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.
103 BİN İŞ İLANI VAR
Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/ uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu. Bu yılın ilk 3 ayında kuruma 499 bin 839 açık iş başvurusu yapıldı. Kurumda halen ise 103 bin açık iş ilanı bulunuyor.
En çok 19 bin 669 kişiyle beden işçisi aranırken, diğer orman işçileri kategorisinde 3 bin 937 kişilik personel alım ilanı bulunuyor.
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