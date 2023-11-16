2024'te gelişmekte olan piyasalar Fed'in faiz indirmesinden faydalanabilir

Amundi Yatırım Enstitüsü'nde gelişmekte olan makro ve strateji başkanı olan Alessia Berardi, Fed'in faiz indirimlerine muhtemelen 2024 ortalarında başlayacağını ve bunun "Gelişmekte olan piyasalar için olumlu" olduğunu söyledi.

Berardi, bu senaryoda Hindistan ve Japonya hisse senedi piyasalarının "Nispeten" tercih edildiğini belirtirken, "ABD'nin önemli ölçüde yavaşlamasıyla birlikte, EM lehine büyüme primi (artıyor)" dedi ve 2024'ün ilk yarısında ABD için resesyonist bir görünüm öngördüklerini vurguladı.

Asya'nın bu yıl Çin'deki yavaşlamaya rağmen dirençli olduğunu belirten Berardi, bölgenin diğer bölgelere kıyasla daha az kısıtlayıcı politikalar nedeniyle ilginç fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.