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2024'te gelişmekte olan piyasalar Fed'in faiz indirmesinden faydalanabilir

Avrupa'nın en büyük fon yöneticisi Amundi Yatırım Enstitüsü, gelişmekte olan piyasaların (EM) önümüzdeki yıl gelişmiş piyasalara göre daha iyi ekonomik beklentilerden ve Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesinden faydalanmasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 16 Kasım 2023 17:25

Son Güncelleme Tarihi 16 Kasım 2023 17:25

Amundi Yatırım Enstitüsü'nde gelişmekte olan makro ve strateji başkanı olan Alessia Berardi, Fed'in faiz indirimlerine muhtemelen 2024 ortalarında başlayacağını ve bunun "Gelişmekte olan piyasalar için olumlu" olduğunu söyledi.

Berardi, bu senaryoda Hindistan ve Japonya hisse senedi piyasalarının "Nispeten" tercih edildiğini belirtirken, "ABD'nin önemli ölçüde yavaşlamasıyla birlikte, EM lehine büyüme primi (artıyor)" dedi ve 2024'ün ilk yarısında ABD için resesyonist bir görünüm öngördüklerini vurguladı.

Asya'nın bu yıl Çin'deki yavaşlamaya rağmen dirençli olduğunu belirten Berardi, bölgenin diğer bölgelere kıyasla daha az kısıtlayıcı politikalar nedeniyle ilginç fırsatlar sunduğunu sözlerine ekledi.

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