3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Memurların ek göstergelerin yüksek olması demek, emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demek. Bundan dolayı memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemekte.

EK GÖSTERGESİ FARKLI OLAN MEMURLARIN ZAM ORANI VE MAAŞ MİKTARI FARKLILAŞIYOR

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösterirken, ek göstergesi 3600 olan bir memur ile, 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarının aynı olmaması anlamı taşıyor.

3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Memurların emekli ikramiyesi nasıl hesaplanacak?

3600 EK GÖSTERGEDEN KİMLER YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve lisans mezunu imam-hatiplerin emekli aylığı yüzde 22.06 oranında artarak 5 bin 213 liraya, bir yıllık ikramiye tutarı da 6 bin 265 TL'ye yükselecek.

Hemşireler ile diğer imam-hatiplerin emekli aylığı ise yüzde 25.6 oranında yani 1063 lira artarak öğretmen ve polisler ile eşitlenecek.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Otuz yıllık hizmet üzerinden bugün emekli olan bir kişi 3000 ek gösterge ile 153 bin 980 TL, 2200 ek gösterge ile de 149 bin 665 TL emekli ikramiyesi alabiliyor. 3600 ek gösterge geldiğinde ise aynı hizmet süresine sahip öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli ikramiyeleri 187 bin 962 TL'ye çıkacak.

Birinci gruptakilerde 33 bin 982 TL, ikinci gruptakilerde de 38 bin 297 TL artış olacak. Hizmet süresi 30 yılı aşanların emekli ikramiyesi her yıl için bin 132 TL ile bin 276 TL arasında yükselecek.

3600 EK GÖSTERGEYLE İLGİLİ YASA ÇIKMADAN ÖNCE EMEKLİ OLANLAR YARARLANAMAYACAK

3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, mevcut emekliler de yararlanacak ancak, emekli ikramiyesi emeklilik tarihindeki ek gösterge üzerinden ödendiği için 3600 ek göstergeyle ilgili yasa çıkmadan önce emekli olanlar ikramiyedeki artıştan yararlanamayacaklar.

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

"3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREKİYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada "Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası milyonların gözü kulağı artık Meclis'te olacak.

MİLYONLARIN GÖZÜ MECLİS'TE OLACAK

Düzenlemeyle birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecekken, yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde emeklilikte alınacak ikramiyeye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.