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AB çalışanların koşullarını iyileştiriyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, dijital platformlar aracılığıyla çalışan kişilerin çalışma koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan yeni kuralları kabul etti.

Oluşturma Tarihi 14 Ekim 2024 17:07

Son Güncelleme Tarihi 14 Ekim 2024 17:07

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, dijital platformlar aracılığıyla çalışanların haklarına yönelik hazırlanan yeni kuralların üye ülke temsilcileri tarafından onaylandığını açıkladı.

Yeni kurallar kapsamında, algoritmaların insan kaynakları yönetiminde kullanımının daha şeffaf hale geleceği, otomatik sistemlerin kalifiye personel tarafından izleneceği ve çalışanların otomatik kararlara itiraz etme hakkına sahip olacağı belirtilen açıklamada, platformlarda çalışan kişilerin istihdam durumlarının doğru bir şekilde belirleneceği ve bu kişilerin sahibi oldukları tüm haklarından yararlanmalarının sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yeni kuralların AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından imzalanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği anımsatıldı.

AB ülkelerinde çeşitli dijital platformlar aracılığıyla sürücü veya kurye gibi farklı işlerde çalışan 28 milyondan fazla kişi bulunuyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu serbest çalışan olarak sınıflandırılıyor. Yeni yasa ilk defa bu durumun değiştirilmesini sağlayacak.

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