Avrupa Birliği'nin içinde bulunulan enerji krizi ile başa çıkmak için yeni bir acil tedbir paketi açıklayacağını, üye ülkeler arasında dayanışması artırmayı ön gören pakette doğal gaz fiyatına sınırın yer almayacağı bildirildi.

Blooberg News'un taslak bir belgeye dayandırdığı haberine göre AB Komisyonu, enerji türevlerinde aşırı fiyat artışlarından kaçınmayı, AB'nin global gaz tedarikçileri karşısında pazarlık gücünün artması için ortaklaşa alımı yapmasıhnı içeren tedbirleri bugün açıklayacak.

AB Komisyonu ayrıca, Avrupa'nın enerji gerçeklerini daha iyi yansıtacak yeni bir LNG endeksini başlatmak da istiyor.