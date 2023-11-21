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AB, Fransa'yı mali izleme listesine almaya hazırlanıyor

Fransa'nın Avrupa Birliği'nin mali yönergelerine uymama riski taşıdığı, Almanya ve İtalya'nın da tam uyumlu olmadığı düşünülüyor.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2023 09:12

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2023 09:12

Avrupa Komisyonu'nun 2024 yılı ulusal bütçelerine ilişkin görüşünün bir parçasını olarak bugün açıklanması beklenen mali izleme listesinde Fransa'nın da yer alacağı öngörülüyor.

Bloomberg News'un konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre rapor gizli olduğu için isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişilere göre Belçika, Finlandiya ve Hırvatistan da bütçe hedeflerini aşma tehdidiyle karşı karşıya. Avusturya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve Slovakya'nın bölgenin en büyük ekonomisi ile aynı grupta yer aldığını belirttiler.

Kaynaklar, kararın, AB Komisyonu tarafından kabul edilmeden önce değişebileceğini de ifade ediyorlar.

AB'nin izleme listesinde yer almanın otomatik bir yaptırımı yoktur. Komisyon daha sonraki bir aşamada, bir ülkenin uyumsuzluk riskini düzeltmek için yeterli çabayı göstermemesi durumunda, aşırı açık prosedürünü tetikleyip tetiklemeyeceğine karar veriyor ve bu da sonunda mali cezalara yol açabiliyor.

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