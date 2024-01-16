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AB gaz fiyatları 5 ayın en düşük seviyesine yaklaştı

Avrupa doğal gaz fiyatları, yüksek depolama seviyeleri ve güçlü arzın Kızıldeniz'deki arz kesintilerine ilişkin endişelerinin dengelenmesiyle yaklaşık 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2024 17:55

Son Güncelleme Tarihi 16 Ocak 2024 17:55

Hollanda TTF hub'ı Şubat kontratı ICE Endex'te en son 0,03 EUR marjinal düşüşle 29,90 EUR/MWh seviyesinden işlem gördü.

Kontrat gün içinde 29,21 EUR/MWh ile 24 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere NBP hub'ı kontratı gün içinde 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 72,43 p/th seviyesinden işlem gerçekleştirdi ve en son dünkü kapanışına göre 0,08 p düşüşle 74,04 p/th düzeyinden satış yaptı.

İsviçre merkezli bir trader, "Hava durumu, depolama seviyeleri, ekonomik veriler başta olmak üzere temel veriler aşağıya doğru işaret ediyor" yorumunu yapıyor.

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa gaz depolama tesislerinin kapasitesinin en son yaklaşık %79 civarında dolulukta kaydedildi.

Ancak Gassco verileri, Norveç'ten kıtanın geriye kalanına yapılan sevkiyatlar 348 milyon mᶟ/gün ile hala nispeten güçlü olduğunu gösteriyor.

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