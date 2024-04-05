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AB ile ABD işbirliğini artırmak istiyor

AB ile ABD çip ve yapay zekada işbirliğini artırmak istiyor. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Çiplerde ihracat kontrolleri konusunu da görüştük. Eski teknoloji yarı iletkenler konusunda neler yapılabileceğini ele aldık" dedi.

Oluşturma Tarihi 05 Nisan 2024 14:12

Son Güncelleme Tarihi 05 Nisan 2024 14:12

ABD ile Avrupa Birliği (AB), çip ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini artırmak üzere üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.

AB-ABD Ticaret ve Teknoloji Konseyinin 6'ncı toplantısı Belçika'nın Leuven şehrinde yapıldı.

Programın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, "Çiplerde ihracat kontrolleri konusunu da görüştük. Eski teknoloji yarı iletkenler konusunda neler yapılabileceğini ele aldık." dedi.

Eski nesil çipler konusundaki çalışmaları paylaştıklarını belirten Vestager, çiplerdeki tedarik zincirlerinin dayanıklılığını artırmak için ileriye dönük önlemler alacaklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de ABD ve AB'nin dünya GSYH'sinin yarısını temsil ettiğini anımsatarak sınamalara karşı ortak amaçlar doğrultusunda birlikte hareket ettiklerinde etkili ve büyük bir güç olduklarını vurguladı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo ise "Yarı iletkenler bütün ekonomimizin temelini oluşturuyor ve yapay zeka çağına girdikçe bu durum giderek daha da artacak. Çünkü yapay zeka, yarı iletkenlerin, gelişmiş çiplerin temeli üzerine inşa ediliyor." ifadelerini kullandı.

Gelişmiş çipler ve yarı iletken ihracatı söz konusu olduğunda dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Raimondo, "Çinliler her gün uyanınca ihracat kontrollerimizi nasıl aşacaklarını bulmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Raimondo, bu konuda Avrupa ile işbirliği içinde bulunduklarına işaret ederek "Çin'in eski nesil çiplere (Legacy chips) yoğun biçimde odaklandığını biliyoruz. Bu çipler arabalar, ev aletleri ve tıbbi cihazlar gibi son derece geniş bir kullanım alanına sahip." diye konuştu.

Birkaç yıl içinde piyasaya çıkacak bütün eski nesil çiplerin yaklaşık yüzde 60'ının Çin tarafından üretileceğinin farkında olduklarına işaret eden Raimondo, Çin'in bu endüstriye çok fazla sübvansiyon verdiğini, bunun da piyasada büyük bozulmaya yol açtığını anlattı.

Raimondo, AB yetkileriyle yapılan görüşmelerde bu konuya da odaklandıklarını ifade etti.

Toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Ticaret Bakanı Raimondo, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vestager, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis gibi üst düzey yetkililer bir araya geldi.

Toplantıda, artan jeopolitik sınamalar karşısında ticaret ve teknoloji konularında ortak yaklaşım belirlenmeye ve işbirliğini artırmaya odaklanıldı.

Görüşmelerde yapay zeka, çip ve yarı iletkenler, 6G gibi gelişen teknolojiler, çevrim içi platformlar, güvenli bağlantı, ihracat kontrolleri, yatırım taraması, yeşil tedarik ve tedarik zincirleri konularda iş birliğiyle transatlantik ticareti teşvik edecek unsurlar görüşüldü.

Öte yandan AB ve ABD arasında 2021 yılında başlatılan Ticaret ve Teknoloji Konseyi, bu alanlarda işbirliğinin ilerletilmesini ve yaşanan anlaşmazlıkların diyalog ortamında giderilmesini hedefliyor.

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