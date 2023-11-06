AB Komisyonu aday ülkeler için ilerleme raporunu Çarşamba günü açıklayacak

AB Komisyonu aday ülkelerin üyelik yolunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren bir rapor Çarşamba günü yayınlayacak. Von der Leyen, Cumartesi günü Kiev'e yaptığı bir ziyarette Ukrayna'yı kaydettiği ilerlemeden dolayı övgülerde bulundu.

AB Komisyonu'nun raporu ve tavsiye kararı, Aralık ayında AB liderlerinin katılacağı zirvede Kiev ile resmi üyelik müzakerelerine başlanıp başlanmayacağına dair verilecek önemli bir karara ışık tutacak.

Komisyon geçtiğimiz Haziran ayında Ukrayna'nın üyelik müzakerelerine başlamak için AB'nin belirlediği yedi koşuldan ikisini yerine getirdiğini açıklamıştı.

Cumartesi günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir basın toplantısı düzenleyen von der Leyen "Mükemmel bir ilerleme kaydettiniz" dedi.

Zelenskiy, Kiev'in koşulları yerine getireceğini ve AB'nin olumlu bir kararının toplumuna ve birliklerine yeni bir motivasyon vereceğini söyledi. Ukrayna'nın nihayetinde AB'ye katılmasının her ikisini de güçlendireceğini söyledi.

Çarşamba günü açıklanacak Komisyon raporu Gürcistan ve Moldova gibi diğer AB adaylarını da kapsayacak.

Moldova, üyelik müzakerelerine başlamak için organize suçlarla mücadele de dahil olmak üzere dokuz şarta sahip ve komşusu Ukrayna ile birlikte şartlı olumlu tavsiye kararı alabilir.

AB yetkilileri Gürcistan'ın, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı geniş çaplı işgalini başlatmasından birkaç ay sonra Kiev ve Kişinev'in geçen yıl elde ettiği aday ülke statüsünü kazanmak için kendisine verilen 12 koşulu yerine getirmediğini söylüyor.

Ancak Tiflis, Orban'ın desteğine sahip ve blok Rusya ile nüfuz mücadelesi verirken AB yolunda ilerlemeye devam edebilir.