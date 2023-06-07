AB Komisyonu'nun sanayiden sorumlu üyesi Thierr Breton, "5G'nin hayata geçirilmesinde Avrupa Birliği dünyanın diğer bölgelerinin gerisinde kalıyor. ABD'de 5G nüfusun yüzde 95'ini kapsarken AB'de bu oran yüzde 72. GSYH'ya gören oranlandığında 5G yatırımları AB'de dünyanın diğer bölgelerinin gerisinde. Kaybedecek zamanımız yok" diye konuştu.

Telekom ağı yatırımcları için büyük teknoloji şirketlerinden katkı alınması planına ilişkin olarak tüm tarafların görüşlerini topladığını, 437 görüş iletildiğini belirten Breton, Haziran sonuna kadar bir rapor yayınlamayı beklediğini de söyledi.