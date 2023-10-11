CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem AB, konteyner taşımacılığında rekabet kuralları muafiyetini bitiriyor

AB, konteyner taşımacılığında rekabet kuralları muafiyetini bitiriyor

Avrupa Birliği (AB), konteyner taşımacılığına yönelik rekabet kuralları istisnasına nisan ayında son verecek.

Oluşturma Tarihi 11 Ekim 2023 11:07

Son Güncelleme Tarihi 11 Ekim 2023 11:07

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, konteyner taşımacılık sektöründe liner taşımacılık konsorsiyumlarına yönelik antitröst muafiyetinin uzatılmaması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, liner taşımacılık konsorsiyumlarını AB rekabet kurallarından muaf tutan yasal çerçevenin, rekabeti teşvik etmediği için uzatılmayacağına işaret edilerek, uygulamanın 25 Nisan 2024 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Söz konusu muafiyetin, denizcilik hatlarındaki ortak kargo taşımacılığı hizmetlerinde belirli koşullar altında "konsorsiyum" olarak iş birliği anlaşması yapılmasına izin verdiği anımsatılan açıklamada, uygulamanın küçük taşıyıcıların kendi aralarında iş birliği yapmalarına ve daha büyük taşıyıcılarla rekabet içinde alternatif hizmetler sunmalarına olanak sağlamadığı ifade edildi.

Açıklamada, sektördeki iş birliği anlaşmalarının AB rekabet kurallarına uygun biçimde yapılabileceği belirtildi.

2009 yılında kabul edilen muafiyet yönetmeliği ile pazar payı yüzde 30'un altında olan liner taşımacılık operatörleri aralarında fiyat sabitlemedikleri veya pazar paylaşmadıkları sürece ortak kargo taşımacılığı hizmetleri sunmak için bir araya gelebiliyordu.

İlginizi Çekebilir
Çinli çelik üreticilerine sübvansiyon karşıtı soruşturma açılacak Çinli çelik üreticilerine sübvansiyon karşıtı soruşturma açılacak 10 Ekim 2023 09:13
Japonya’da bankalar arası transfer sistemi arızalandı Japonya'da bankalar arası transfer sistemi arızalandı 10 Ekim 2023 09:02
IEA, doğal gaz piyasasında oynaklığın artacağını öngörüyor IEA, doğal gaz piyasasında oynaklığın artacağını öngörüyor 10 Ekim 2023 08:59
BlackRock’tan faiz analizi BlackRock'tan faiz analizi 09 Ekim 2023 15:44
18 ay sonra ilk defa: Rus rublesi dolar karşısında 102 seviyesini aştı 18 ay sonra ilk defa: Rus rublesi dolar karşısında 102 seviyesini aştı 09 Ekim 2023 15:44
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 10 Ekim 2023 13:48
Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni düşüşünü sürdürdü Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni düşüşünü sürdürdü 09 Ekim 2023 15:38
Küresel piyasalar, merkez bankası yetkililerinin güvercin mesajlarıyla pozitif seyrediyor Küresel piyasalar, merkez bankası yetkililerinin güvercin mesajlarıyla pozitif seyrediyor 10 Ekim 2023 09:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 10 Ekim 2023 10:08
OPEC’ten enerji talebi öngörüsü OPEC'ten enerji talebi öngörüsü 09 Ekim 2023 15:35
JPMorgan’dan tahvil öngörüsü JPMorgan'dan tahvil öngörüsü 09 Ekim 2023 15:32
Boru hattındaki sızıntı doğal gaz fiyatlarını yükseltti Boru hattındaki sızıntı doğal gaz fiyatlarını yükseltti 09 Ekim 2023 15:29
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.006,83
%0,6826
EURO
1.006,38
%0,6382
BORSA
1.003,74
%0,3739
ALTIN
1.002,16
%0,2159
DOLAR
1.017,24
%1,7241
EURO
998,02
%-0,1982
BORSA
992,09
%-0,7911
ALTIN
1.007,96
%0,7962
DOLAR
1.023,60
%2,3595
EURO
1.020,58
%2,0584
BORSA
976,68
%-2,332
ALTIN
1.036,67
%3,6665
DOLAR
1.631,64
%63,1637
EURO
2.372,03
%137,2026
BORSA
1.652,45
%65,2448
ALTIN
1.492,10
%49,2098
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler