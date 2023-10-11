AB, konteyner taşımacılığında rekabet kuralları muafiyetini bitiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, konteyner taşımacılık sektöründe liner taşımacılık konsorsiyumlarına yönelik antitröst muafiyetinin uzatılmaması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, liner taşımacılık konsorsiyumlarını AB rekabet kurallarından muaf tutan yasal çerçevenin, rekabeti teşvik etmediği için uzatılmayacağına işaret edilerek, uygulamanın 25 Nisan 2024 tarihinde sona ereceği kaydedildi.

Söz konusu muafiyetin, denizcilik hatlarındaki ortak kargo taşımacılığı hizmetlerinde belirli koşullar altında "konsorsiyum" olarak iş birliği anlaşması yapılmasına izin verdiği anımsatılan açıklamada, uygulamanın küçük taşıyıcıların kendi aralarında iş birliği yapmalarına ve daha büyük taşıyıcılarla rekabet içinde alternatif hizmetler sunmalarına olanak sağlamadığı ifade edildi.

Açıklamada, sektördeki iş birliği anlaşmalarının AB rekabet kurallarına uygun biçimde yapılabileceği belirtildi.

2009 yılında kabul edilen muafiyet yönetmeliği ile pazar payı yüzde 30'un altında olan liner taşımacılık operatörleri aralarında fiyat sabitlemedikleri veya pazar paylaşmadıkları sürece ortak kargo taşımacılığı hizmetleri sunmak için bir araya gelebiliyordu.