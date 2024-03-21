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AB liderleri dondurulan Rus varlıklarını tartışacak

AB liderleri dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın Ukrayna'ya aktarılmasını tartışacak.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2024 08:50

Son Güncelleme Tarihi 21 Mart 2024 08:50

Avrupa Birliği liderleri bugün yapılacak zirvede, Ukrayna'yı işgal nedeniyle dondurulan Rus mali varlıklarından elde edilen milyarlarca euroluk karı Ukrayna'ya silah almak için kullanma planını görüşecek.

Liderler ayrıca Avrupa'nın kendini savunmak ve silah endüstrisini güçlendirmek için nasıl daha fazlasını yapabileceğini de tartışacak.

Türkiye saati ile 1500'de başlayacak olan iki günlük zirvede Gazze'deki savaş, Bosna ile AB üyelik müzakerelerinin başlatılması ihtimali ve çiftçilerin protestoları gibi farklı konular da ele alınacak.

Ancak Ukrayna, Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin zirveye video bağlantısı yoluyla katılmasıyla gündemin ilk sırasında yer alacak.

AB liderlerinden oluşan Avrupa Konseyi'nin Başkanı Charles Michel, zirveye davet mektubunda "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlık savaşının üçüncü yılına girerken, çok önemli bir anla karşı karşıyayız. Aciliyet, yoğunluk ve sarsılmaz bir kararlılık şarttır" dedi.

AB Komisyonu bu hafta, Moskova'nın işgalinin ardından Avrupa'da dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın alınmasını ve %90'ının Kiev'e silah finansmanında kullanılmak üzere AB tarafından yönetilen bir fona aktarılmasını önerdi.

Komisyon, çeşitli Rusya MB menkul kıymetleri ve nakitten oluşan varlıklardan elde edilen karın yılda 2,5 milyar euro (2,73 milyar dolar) ile 3 milyar euro arasında olabileceğini tahmin ediyor.

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