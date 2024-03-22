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AB liderleri ekonomiyi ve tarım sektörünün sorunlarını ele alacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, ekonomiyi ve tarım sektörünün sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2024 12:24

Son Güncelleme Tarihi 22 Mart 2024 12:24

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı. Zirvede, AB ülkeleri ile İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn arasında kurulan ve bu ülkelerin Avrupa tek pazarına katılmalarını sağlayan Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasının 30'uncu yılı kutlanacak.

Liderler, çiftçilerin ve tarım sektörünün sorunlarını ele alacak.

Tarım sektörünün direncini ve sürdürülebilirliğini artırmaya odaklanacak liderler, çiftçilerin faaliyetlerinin ne şekilde kolaylaştırılabileceğini ve bürokratik işlemlerin nasıl azaltılabileceğini tartışacak.

Liderler, bunun ardından Avro Zirvesi düzenleyecek. Zirveye, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Avro Grubu Başkanı Paschal Donohoe de katılacak.

Ekonomideki son gelişmelerin değerlendirileceği oturumda, maliye politikası koordinasyonu konusunda görüş alışverişinde bulunacak liderler, sermaye piyasaları birliğinin geleceğini ve nasıl güçlendirileceğini ele alacak.

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