AB maliye bakanları bloğun mali kurallarında reform yapılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı

Avrupa Birliği ekonomi ve maliye bakanları, Almanya ve Fransa'nın orta yolu bulmasıyla mümkün olan bir atılımla, bloğun mali kurallarında reform yapılmasına yönelik bir anlaşma imzalamasıyla ilgili İspanya Ekonomi Bakanı Nadia Calviño toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Kurallar daha gerçekçi. Pandemi sonrası gerçekliğe yanıt veriyorlar. Ayrıca Büyük Finansal krizden çıkarılan dersleri de içeriyorlar. Bu açıdan bakıldığında, daha fazla sahiplenme söz konusu ve kuralların sonuçları ile bu kuralların uygulanmasını ve hepimizin bunlara uymasını sağlamanın gerekliliği daha iyi anlaşılıyor" dedi.



Reformun halen Avrupa Parlamentosu ile müzakere edilmesi gerekmekte; bu sürecin, hükümetlerin bir sonraki bütçelerini tasarladıkları zamana kadar yeni çerçevenin yürürlüğe girmesini sağlamak için nispeten hızlı olması beklenmekte.