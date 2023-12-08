AB maliye bakanları mali kurallar üzerinde anlaşmaya yakın

Brüksel'deki AB Maliye Bakanları (Ecofin) toplantısına gelişinde konuşan Avrupa Birliği'nin Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni, AB'nin yeni mali kurallarına ilişkin, "Çok ilerleme kaydettik ancak görev henüz tamamlanmadı. Önümüzdeki günlerde bir anlaşmaya varılabileceği konusunda oldukça iyimserim" dedi. Bununla beraber Gentiloni, yeni AB mali kuralları üzerinde yakında bir anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi ve bazı yasal hususların açıklığa kavuşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, konuyla ilgili Fransa'nın yıl sonuna kadar yeni AB mali kuralları üzerinde bir anlaşmaya varmaya kararlı olduğunu belirterek, bu anlaşma üzerindeki mutabakat oranının %95'e ulaştığını söyledi.

Le Maire, "25 Aralık'tan önce yeni bir Ecofin oluşturulursa, Fransa istikrar ve büyüme paktının yeni kuralları üzerinde nihai bir anlaşmaya varılmasına memnuniyetle katılacaktır" dedi.

Fransa ve Almanya, bütçe açığı AB sınırlarının üzerindeyken yatırımların nasıl sürdürüleceği konusunda hala görüş ayrılığı yaşarken, Paris ve Berlin'in arkasında kabaca iki kampta yer alan diğer ülkeler de yıllık borç azaltımının asgari hızı gibi konular üzerinde tartışıyor.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, de "Tüm ülkeler bu sürece yapıcı bir şekilde yaklaşırsa, bu farklılıkların kapatılabileceğini düşünüyorum, bu nedenle bu tartışmaları bugün ve yarın sonuçlandırmanın mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.