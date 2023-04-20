Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, firmaların birleşmesinde uygulanan kurallarda değişiklik yapılmasını içeren düzenleme paketini açıkladı. Buna göre, basitleştirilmiş ve normal birleşmelerdeki değerlendirme yöntemleri kolaylaştırılacak.

Basitleştirilmiş usuldeki şirket birleşmelerinin kapsamı genişletilecek.

Şirketlerin pazar payının yüzde 30'un altında olduğu durumlarda basitleştirilmiş süreç uygulanacak. Bu işlemler daha hızlı yürütülecek.

Komisyon, belirli durumlarda bu kapsama girmeyen şirket birleşmelerini de basit prosedüre tabi tutabilecek.

Yeni kurallar,1 Eylül 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Söz konusu değişikliklerle şirket birleşmelerinin hazırlık süreçleri ve maliyetleri azaltılacak.

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.