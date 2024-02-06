AB tartışmalı Ukrayna fonundan ilk ödemeleri martta yapacak

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda 1 Şubat'ta düzenlenen özel liderler zirvesinin sonuçlarıyla ilgili oturumda konuştu.

Liderlerin zirvede Ukrayna'ya gelecek 4 yılda AB bütçesinden 50 milyar avro destek üzerinde anlaşmasından duyduğu memnuniyeti yineleyen von der Leyen, mart ayında ödemelere başlayacaklarını belirtti.

Söz konusu fon, 2024-27 döneminde Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası, modernizasyonu, AB üyeliği kriterlerinin sağlanması için gerekli reformları yapmasına destek için kullanılacak.

50 milyar avronun 33 milyarı kredi olarak sağlanacak, 17 milyarı hibe edilecek.

AB İLK KEZ UZUN DÖNEMLİ BÜTÇESİNİ REVİZE ETMEK ZORUNDA KALDI

Öte yandan AB'nin uzun dönemli bütçesini ilk defa revize ettiğini vurgulayan von der Leyen, "İstediğimiz finansmanın yüzde 80'ini aldığımız için çok memnunum. Kesinlikle bazı zor seçimler yaptık ama çok iyi bir sonuç aldık." dedi.

Von der Leyen, bu miktarın yasa dışı göçle mücadele, Batı Balkanları destekleme, doğal afetler ve Gazze'deki gibi insani krizlerle baş etme, savunma sanayisi, kritik teknolojilerin geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılacağına işaret etti.

ORTA DOĞU'DAKİ DURUM

Michel de zirvede tartışılan bir diğer konu, Orta Doğu'daki durumla ilgili değerlendirmede bulundu.

"Öncelikle bölgesel gerilimin önlenmesi için her şeyin yapılması gerekiyor. Dünya için ekonomik olarak da sorun teşkil eden Kızıldeniz'de ciddi bir güvenlik sorunu yaşanıyor." diyen Michel, Gazze'deki insani durumla ilgili şunları kaydetti:

"İnsani durum açısından her sivilin hayatı önemlidir ve her sivil hayata saygı gösterilmelidir. Çifte standardı önleyen uluslararası hukuk, insani yardıma, gıdaya, ilaca, yakıta erişim sorununu çözmek için kararlı olmak anlamına geliyor. Bu hayati önem taşıyor."

Michel ayrıca sahada bu zor işi yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini vurguladı.