AB Ukrayna'dan tarım ürünlerinin vergisiz ithalatını uzattı

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin Ukraynalı gıda üreticilerine Haziran 2025'e kadar pazarlarına gümrüksüz erişim hakkı tanınması konusunda geçici bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

AB Komisyonu Ocak ayında aldığı karar ile, Ukrayna'dan kümes hayvanları, yumurta ve şeker ithalatı için uygulanan vergi ve kotaları Haziran 2025'e kadar askıya almıştı.

Avrupa Parlamentosu bu listeyi yulaf, mısır, kabuğu çıkarılmış hububatlar ve balı da kapsayacak şekilde genişletti.

Parlamento ayrıca, Ukrayna'dan buğday ithalatının artması halinde harekete geçmek üzere Komisyon'dan taahhüt aldığını açıkladı.

Alınan taahhüt, 2022 ve 2023 ithalatının ortalama hacimlerinin aşılması halinde tarifelerin yeniden uygulanacağını öngörüyor.Avrupa Parlamentosu müzakerecileri ayrıca, otomatik koruma tedbirleri için tetikleyici seviyelere ulaşılması halinde Komisyon'un 21 gün yerine 14 gün içinde harekete geçmesini sağladı.