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AB, Ukrayna'ya top mermisi teslim etmeyi hedefliyor

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya yıl sonuna kadar en az 1,3 milyon top mermisi teslim etmeyi hedefliyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2024 15:22

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2024 15:22

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Rusya ile savaşan Ukrayna'nın mühimmat stoklarını güçlendirmek için yıl sonuna kadar bu ülkeye en az 1,3 milyon top mermisi üretip teslim etmeyi planlandığını açıkladı.

Breton, Estonya'nın başkenti Tallinn'i ziyaretinde Başbakan Kaja Kallas ile bir araya gelerek AB'nin Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna'ya desteği hakkında basına konuştu.

Avrupa'nın tüm imkanlarıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Breton, yıl sonuna kadar en az 1,3 milyon top mermisi üretme hedefine ulaşmayı ve bunları Ukrayna'ya teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

Breton, mevcut üretimin ne kadar olduğu hakkında bilgi vermezken üretim kapasitesinin gelecek yıl "önemli" ölçüde artacağı ve dağıtımda Ukrayna'nın öncelikli olacağı mesajını verdi.

Estonya Başbakanı Kallas da Kuzey Kore'nin Rusya'ya top mermisi gönderdiğine ilişkin iddialara atıfta bulunarak Avrupa ülkelerini Ukrayna'nın beklentilerini karşılamaya çağırdı.

Kallas, "Eğer Kuzey Kore bunu yapabiliyorsa Avrupa da kesinlikle yapabilir. Ukrayna bize güveniyor, onları hayal kırıklığına uğratmamalıyız." dedi.

AB'nin 2024 başına kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme taahhüdüne rağmen sadece 300 bin mermi hedefine ulaşmış durumda olması, Ukrayna ordusunun olası mühimmat sıkıntısına ilişkin endişeleri artırıyor.

MACRON'DAN DAHA FAZLA ÜRETİM ÇAĞRISI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Manş vilayetine bağlı Cherbourg-en-Cotentin kentinde bir deniz üssüne yaptığı ziyarette, Ukrayna'nın artan mühimmat talebini karşılamak üzere üretim ve inovasyonun artırılmasını istemişti.

Macron, Ukrayna'nın ihtiyaçlarına hızla yanıt verilmesi gerektiğini belirterek "Rusya'nın kazanabileceğini düşünmesine izin veremeyiz. Rusya'nın zaferi Avrupa güvenliğinin sonu anlamına gelir." demişti.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu'nda da AB'nin savunma sanayisine yatırım yapması gerektiğinin altını çizen Macron, "Bence 2024-2025 yılları, Avrupa ülkelerinin ve bir oluşum olarak AB'nin egemen olmak isteyip istemediğimize karar vermek durumunda kalacağı yıllar olacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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