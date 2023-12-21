CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem AB, Ukrayna'ya yapılan yardımın son dilimini ödedi

AB, Ukrayna'ya yapılan yardımın son dilimini ödedi

AB, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk yardım paketinin 1,5 milyar avroluk son dilimini ödedi.

Oluşturma Tarihi 21 Aralık 2023 16:51

Son Güncelleme Tarihi 21 Aralık 2023 16:51

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya 18 milyar avroluk mali yardım paketi kapsamında 1,5 milyar avroluk son dilimin de ödendiğini bildirdi.

Von der Leyen, Ukrayna'ya yardım çalışmalarına ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, 2023 yılını kapsayan 18 milyar avroluk mali yardımın son 1,5 milyar avroluk kısmının da ödendiğini duyurdu.

"Toparlanma, yeniden inşa ve reform" için Ukrayna'ya gerekli desteğin sağlanmasına devam edilmesi noktasında bir anlaşma bulunması gerektiğini belirten Von der Leyen, "Komşumuz, dostumuz ve üyelik isteyen Ukrayna'nın yanındayız." ifadesini kullandı.

AB'NİN 50 MİLYAR AVROLUK YENİ YARDIM PAKETİ MACARİSTAN'IN VETOSUNA TAKILMIŞTI

Macaristan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de 14-15 Aralık'ta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde, AB'nin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk yeni mali yardım paketini veto etmişti.

Macaristan, Ukrayna'nın AB üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlamasını da reddetmiş, konuya ilişkin karar, AB Zirvesi'nde Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından kahve içmek için salondan çıkarılmasıyla alınabilmişti.

AB liderlerinin gelecek yıl 1 Şubat'ta toplanmasını öngören olağanüstü zirvede, Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali yardım konusunun yeniden ele alınması bekleniyor. Orban'ın bu süreçte ikna edilememesi halinde, oybirliği gerektirmeyen diğer formüllerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Japon hükümeti kişi başına gelirin enflasyonun üzerinde artmasını bekliyor Japon hükümeti kişi başına gelirin enflasyonun üzerinde artmasını bekliyor 21 Aralık 2023 09:10
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Enflasyon farkı + %15 zam! İşte zamlı memur ve emekli maaşı tabloları EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Enflasyon farkı + %15 zam! İşte zamlı memur ve emekli maaşı tabloları 21 Aralık 2023 07:23
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! TL’de yeni dönem: Aralık 2023 TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta? MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: Belli oluyor! TL'de yeni dönem: Aralık 2023 TCMB toplantısı ne zaman, saat kaçta? 21 Aralık 2023 07:14
Avrupa finans kuruluşları yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine destek sağlıyor Avrupa finans kuruluşları yasa dışı Yahudi yerleşim faaliyetlerine destek sağlıyor 20 Aralık 2023 17:40
BoE’nin 2024’ün ilk yarısında faiz indirmesi olasılığı güçlendi BoE'nin 2024'ün ilk yarısında faiz indirmesi olasılığı güçlendi 20 Aralık 2023 16:53
Bakır, güçlü Çin ithalatı nedeniyle 4 buçuk ayın zirvesine çıktı Bakır, güçlü Çin ithalatı nedeniyle 4 buçuk ayın zirvesine çıktı 20 Aralık 2023 16:50
ABD’de mortgage başvuruları 6 hafta sonra ilk kez geriledi ABD'de mortgage başvuruları 6 hafta sonra ilk kez geriledi 20 Aralık 2023 16:48
Birleşik Krallık’ta konut fiyatları geriledi Birleşik Krallık'ta konut fiyatları geriledi 20 Aralık 2023 16:08
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: İşte faiz beklentisi! Dünyaca ünlü ekonomistlerden FLAŞ TL ve enflasyon yorumu MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: İşte faiz beklentisi! Dünyaca ünlü ekonomistlerden FLAŞ TL ve enflasyon yorumu 20 Aralık 2023 13:52
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Aralık 2023 13:14
Uluslararası ekonomistler merkez bankalarından keskin ve hızlı faiz indirimi beklemiyor Uluslararası ekonomistler merkez bankalarından keskin ve hızlı faiz indirimi beklemiyor 20 Aralık 2023 11:19
İngiltere’de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi İngiltere'de yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde geriledi 20 Aralık 2023 11:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,52
%0,2524
ALTIN
1.001,57
%0,1567
EURO
999,62
%-0,0385
BORSA
999,49
%-0,0514
DOLAR
982,42
%-1,7579
ALTIN
1.020,12
%2,0115
EURO
1.017,34
%1,7344
BORSA
1.007,08
%0,7084
DOLAR
1.040,68
%4,0684
ALTIN
1.045,83
%4,5827
EURO
963,95
%-3,605
BORSA
1.016,92
%1,6923
DOLAR
1.758,20
%75,8204
ALTIN
1.616,09
%61,6085
EURO
1.413,52
%41,3521
BORSA
1.558,14
%55,814
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler