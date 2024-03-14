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AB üyeleri ilaçlarda temel veri korumasında anlaştı

AB Parlamentosu üyeleri ilaçlarda temel veri korumasının 1 yıl uzatılmasında anlaştı.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 08:34

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 08:34

AB Parlamentosu üyelerinin, ilaç endüstrisinin yeni ilaçların münhasırlık süresine ilişkin endişelerini karşılama yolunda kısmen ilerleme sağladıkları bildirildi.

Avrupa Parlamentosu'nun bir komitesi, 11 Nisan'da yapılacak genel oylamadan önce 19 Mart'ta pozisyonunu oylayacak.

Reuters'in haberine göre, varılan taslak uzlaşmada, komite üyeleri, ilacın "karşılanmamış tıbbi ihtiyaçları" karşılaması ve klinik çalışmaların AB'de yapılması halinde, temel veri korumasını bir yıllık ekstra teşvikle 7,5 yıla çıkarmayı kabul etti.

Bir şirket ayrıca jeneriklere karşı üç yıllık pazar koruması elde edecek ve toplam münhasırlık süresi Komisyon tarafından önerilen 10 yıldan maksimum 11,5 yıla çıkacak.

Ayrıca, parlamentonun görüşü, yeni bir ilacın piyasaya sürülmesi sorumluluğunu, bir şirketi 27 ülkede aynı anda süreci başlatmak zorunda bırakmak yerine, öncelikle yeni ilacı talep etmek zorunda kalacak olan üye ülkelere kaydıracak.

Çok nadir görülen ve bu nedenle ilaç endüstrisi için daha az kazançlı olan yetim hastalıklara gelince, temel münhasırlık süresi Komisyon önerisine göre değişmeden dokuz yıl olacak ve yeni bir ilacın karşılanmamış bir tıbbi ihtiyacı karşılaması halinde, Komisyon önerisi olan 10 yıldan 11 yıla çıkarılacak.

Avrupa Komisyonu tarafından geçen yıl Nisan ayında önerilen mevzuat, yeni ilaçların onaylanması için gereken süreyi kısaltmayı, antibiyotiğe dirençli bakteriler için ilaç üretimini teşvik etmeyi, hasta erişimini iyileştirmeyi ve yapay zeka gibi teknolojik sıçramaları hesaba katmak için kuralları "geleceğe hazırlamayı" amaçlıyor.

Avrupa'nın ilaç endüstrisi öneriyi eleştirdi. Brüksel'deki endüstri grubu EFPIA, kıtada halihazırda %25 oranında gerilemiş olan inovasyon ve araştırma alanındaki düşüşü hızlandırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.

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