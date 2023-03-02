Biden yönetimi, Çin'e olası yeni yaptırımlar konusunda özellikle G7 üyeleri ile temas kurdu ve olası yaptırımlar için desteği koordine etmek üzere görüşmelere başladı.

Reuters'in Amerikalı yetkililere ve başka kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, görüşmelerin henüz çok erken bir aşamada olduğunu belirten kaynaklar, Washington'un Pekin'e karşı hangi yaptırımların uygulanmasını önereceğini henüz net olmadığını ifade ettiler.

Konuya ilişkin soruların yöneltildiği Beyaz Saraya Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın durumu Çin, Avrupa ve diğer ülkeler için zorlu bir hale getirdiğini vurguladı.