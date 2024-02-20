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ABD çip üreticisine 1,5 milyar dolar sübvansiyon verecek

ABD, çip üreticisi GlobalFoundries'e 1,5 milyar dolar sübvansiyon vereceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 09:07

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 09:07

ABD yönetimi, yarı iletken üretimini sübvanse etmek için GlobalFoundries'e 1,5 milyar dolar verecek. Bu sübvansiyon, yerli çip üretimini desteklemek için 2022 yılında Kongre tarafından onaylanan 39 milyar dolarlık fondan verilecek.

ABD Ticaret Bakanlığı ile yapılan ön anlaşmaya göre, dünyanın üçüncü büyük sözleşmeli yonga üreticisi GlobalFoundries, New York'ta yeni bir yarı iletken üretim tesisi kuracak ve buradaki ve Vermont'taki mevcut operasyonlarını genişletecek.

Bakanlık, 1,5 milyar dolarlık GlobalFoundries hibesine 1,6 milyar dolarlık mevcut kredinin eşlik edeceğini ve bu fonun iki eyalette toplam 12,5 milyar dolarlık potansiyel yatırım yaratmasının beklendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo Pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "GlobalFoundries'in bu yeni tesislerde üreteceği çipler ulusal güvenliğimiz için çok önemli çiplerdir" dedi.

GlobalFoundries çipleri uydu ve uzay iletişiminde, savunma sanayinde, araçlarda kör nokta tespiti ve çarpışma uyarılarının yanı sıra Wi-Fi ve hücresel bağlantılarda kullanılıyor.

GlobalFoundries CEO'su Thomas Caulfield yaptığı açıklamada, "Sektör olarak artık dikkatimizi ABD yapımı çiplere olan talebi artırmaya ve yetenekli ABD yarı iletken işgücümüzü büyütmeye çevirmemiz gerekiyor" dedi.

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