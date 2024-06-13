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ABD: Dondurulmuş Rus varlıkları konusunda ilerleme sağlandı

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, dondurulmuş Rus varlıkları konusunda ilerleme sağlandığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 13 Haziran 2024 12:32

Son Güncelleme Tarihi 13 Haziran 2024 12:33

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın finansmanına yardımcı olmak için dondurulmuş Rus varlıklarının değerinin ortaya çıkarılmasına yönelik uluslararası çabalarda iyi ilerleme kaydedildiğini söyledi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA BİRLİK İÇİNDEYİZ"

Sullivan, G7 liderleri bir araya geldiğinde bir anlaşmaya varılmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Sullivan, Perşembe günü İtalya'nın güneyinde yapılacak G7 zirvesinin açılışı öncesinde yaptığı açıklamada, G7 zengin ülke liderlerinin Çin'in endüstriyel kapasite fazlası da dahil olmak üzere önemli konularda her zamankinden daha fazla birlik içinde olduklarını söyledi.

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