Çin'den ayrılmadan önce basın toplantısı düzenleyen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "ABD ve Çin arasında ciddi görüş ayrılıkları var. Çin'in adil olmayan ekonomik uygulamalarından ve ABD şirketlerine yönelik son cezalandırıcı eylemlerinden endişe duyuyoruz. Ancak Başkan Biden ve ben ABD ile Çin arasında bir güç çatışması öngörmüyoruz. Dünya, ülkelerimiz için yeterince büyük" dedi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili Yellen'in ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ziyaretin spesifik sonuçlar üretmediğini, ancak ABD ile Çin arasında temasın yeniden sağlanması konusunda "çok başarılı" olduğunu ifade etti.